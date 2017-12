Pronostic Porto Monaco : Analyse, prono et cotes de l'affiche de Ligue des Champions

Porto pour la qualif face à un Monaco démobilisé

2ème du groupe G avec 7 points au compteur, Porto doit absolument s'imposer ce mercredi soir face à Monaco pour s'assurer son ticket pour les 8èmes de finale de Ligue des Champions. Lors de la phase aller, les hommes de Sergio Conceiçao ont fait forte impression en s'imposant avec beaucoup d'autorité au Louis II (3-0) grâce, notamment, à un doublé de l'ancien Valenciennois Vincent Aboubakar. Leader de son championnat, la formation portugaise présente un superbe bilan de 10 victoires et 3 matchs nuls avec seulement 5 buts encaissés. En face, Monaco a beaucoup déçu dans cette phase de poules de Ligue des Champions et est d'ores et déjà éliminé de toutes compétitions européennes. Démobilisés, les hommes de la Principauté, privés du gardien Subasic et de leur meneur de jeu Lemar, devraient éprouver des difficultés à rivaliser avec un adversaire largement dominateur à l'aller et qui joue sa qualification pour les matchs à élimination directe. Très fort à domicile cette saison, Porto devrait pouvoir dominer sans trop de difficulté un Monaco qui finira dernier du groupe quelle que soit l'issue du match.