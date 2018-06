Pronostic Pologne Sénégal : Analyse, prono et cotes du match de la Coupe du monde 2018

Un nul pour commencer

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 120€ chez Unibet

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 120€ chez Unibet

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Pologne - Sénégal :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Dans cette poule H très ouverte, Polonais et Sénégalais s’affrontent ce mardi au Spartak Stadium à Moscou. Les Polonais ont réalisé un excellent parcours lors des éliminatoires, dans un groupe qui était aussi très abordable. Un homme s’est notamment distingué en la personne de Robert Lewandowski puisque l’avant-centre du Bayern a porté son équipe avec 16 buts inscrits. Si les qualifications ont été très bonnes, la campagne de matchs de préparation a été nettement moins convaincante (2 victoires, 2 nuls et 2 défaites). La blessure de l'indispensable défenseur monégasque Kamil Glik, dont la présence pour ce match est toujours incertaine, a certainement perturbé la préparation. Après un Euro 2016 réussi (quart de finale perdu face au Portugal), la Pologne espère continuer sur cette lancée. En général, ses matchs sont très plaisants à regarder, avec plusieurs buts à chaque rencontre.Cela fait 16 ans que le peuple sénégalais attendait de voir de nouveau son équipe au Mondial. En 2002, les Lions de la Terenga avaient réalisé une épopée qui les avaient vu notamment battre l’équipe de France championne du monde en titre. Capitaine de cette équipe, Aliou Cissé est désormais le sélectionneur du Sénégal qu'il a qualifié pour ce Mondial 2018. Cette équipe s’appuie principalement sur Sadio Mané, le joueur de Liverpool auteur d’une incroyable saison avec son club et qui est un danger permanent pour les défenses adverses. Lors de leurs dernières rencontres amicales, ils ont fait preuve de solidité avec seulement 3 buts encaissés en 5 matchs, mais ils n’ont pas eu a faire face à une force de frappe comme celle de la Pologne. Dans ce groupe très homogène, les deux équipes vont s’attacher à ne pas perdre, et un résultat nul est très probable. Au regard des talents offensifs de chaque équipe, des buts sont à prévoir.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vous recevez non pas 100€ mais bien 120€ de remboursement en EXCLU avec SoFoot !- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vous recevez non pas 100€ mais bien 120€ de remboursement en EXCLU avec SoFoot !avec, dont un 1er pari remboursé de 290€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecen hommage à Robert Pirès, nouvel ambassadeur du siteavec, dont 60€ pour 20€ déposésavecavecavecavec