Pronostic Pologne Colombie : 950€ à gagner sur le match de la Coupe du monde 2018

La Colombie à la relance

La Pologne veut continuer à y croire

James Rodriguez toujours incertain

Les compo probables :

La Colombie est capable de réagir

Minés par un début de match cauchemardesque qui les a vu perdre un joueur sur carton rouge et encaisser un penalty consécutif à l'exclusion, les Colombiens se sont sabordés dès la 3ème minute du match contre le Japon (2-1). Le sélectionneur Jose Pekerman a été contraint de rééquilibrer sa formation et a remplacé le dynamiteur de la Juventus, Juan Cuadrado, par un jeune milieu défensif, Wilmar Barrios. L'ancien rennais Quintero a profité d'un coup franc pour relancer son équipe, mais le Japon a fini par prendre un avantage définitif en 2nde période face à des Colombiens légitimement fatigués. Si le résultat est négatif sur plusieurs aspects (aucun point au compteur, un joueur expulsé), l'espoir est toujours permis pour les Colombiens qui ont dominé le Japon à 10 contre 11 pendant la grande partie de la rencontraite.Les Polonais ont eux aussi concédé une défaite sur leur 1er match, joué face au Sénégal (1-2), mais eux ont totalement manqué leur match. La terne prestation de Robert Lewandowski symbolise les difficultés affichées par sa sélection. Absent des débats, le buteur du Bayern Munich n'a pas existé face à la charnière centrale sénégalaise. La Pologne doit une revanche à ses fans qui sont venus en nombre en Russie. Pour continuer à croire en la qualification, les hommes d'Adam Nawalka devront l'emporter ce dimanche soir.Rapidement appelé sur le banc suite à l'expulsion concédée par la Colombie dès la 3ème minute, l'ailier de la Juventus, Juan Cuadrado, aura cette fois l'occasion de montrer tout son talent. En revanche, le maître à jouer de cette équipe James Rodriguez n'est toujours pas assuré de pouvoir tenir sa place. Le sélectionneur devrait reconduire l'ancien milieu rennais Quintero qui s'est illustré en marquant sur coup franc contre la Japon. Pour la Pologne, l'important défenseur central de Monaco Kamil Glik postule à une place de titulaire après avoir du déclarer forfait lors de la 1ère journée.Szczesny - Piszczek, Glik, Cionek (ou Pazdan), Rybus - Krychowiak, Zielinski, Blaszczykowski, Grosicki - Milik, Lewandowski.Ospina - Arias, D.Sanchez, Murillo, Mojica - Lerma, Aguilar - Cuadrado, Quintero (ou James Rodriguez), Izquierdo - Falcao.Les deux sélections sont en mauvaise posture dans ce groupe H de la Coupe du Monde 2018 après avoir été battues lors de la 1ère journée. Cependant, la Colombie semble être la formation la plus en mesure de se reprendre après sa défaite inaugurale. En effet, les ont montré de belles choses tant au niveau technique que mental après avoir rapidement reçu un carton rouge face au Japon. A l'inverse, les Polonais ont été dominés par le Sénégal et peu concernés, à l'image de leur meilleur joueur Lewandowski. Dans ce match qui a besoin d'un vainqueur, La Colombie a les atouts pour remporter cette 2ème rencontre et ainsi se relancer complètement dans la course à la qualification pour les 8èmes de finale, avec sans doute une réalisation du buteur monégasque Radamel Falcao qui joue seul en pointe.