Pronostic Pologne Chili : Analyse, prono et cotes du match amical international

Match ouvert à Poznan

La Pologne affronte le Chili en match amical dans le but de préparer la coupe du Monde en Russie. De leur côté, les Chiliens n'ont pas été en mesure de se qualifier pour le Mondial. Les joueurs de Rueda ont pourtant réussi de belles choses en Copa America ou lors des Mondiaux auxquels ils ont participé. Pour ces matchs amicaux, le Chili a fait appel à de nouveaux joueurs et a laissé certains cadres au repos comme Alexis Sanchez. Par conséquent, les résultats des Chiliens sont irréguliers : ils viennent de battre la Serbie de Milinkovic-Savic mais s'étaient incliné quelques jours auparavant face à la modeste Roumanie.La Pologne, après une excellente campagne de qualification, a connu deux revers successifs en amical face au Mexique et au Nigeria. Mais pour leur dernier match amical, les Polonais se sont imposés contre la Corée du Sud avec un but de l'inévitable Lewandowski (3-2). La seule mauvaise nouvelle pour la formation polonaise est la blessure du monégasque Kamil Glik, qui s'est blessé à l'épaule lors d'un tennis ballon et a dû déclarer forfait. A l'image de leur dernier match, les Polonais peuvent être très efficaces offensivement mais ils encaissent régulièrement des buts. Les Chiliens sont eux aussi sur la même dynamique (3 buts marqués mais aussi 3 encaissés dans les 2 dernières rencontres). Ce match s'annonce ouvert entre deux équipes avec des objectifs différents.