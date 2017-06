Pronostic Pérou Paraguay : Analyse, prono et cotes du match amical

Le Pérou pour enfoncer de faibles Paraguayens

Match amical joué au Pérou qui se classe actuellement 7ème de la zone de qualifications AmSud et sont toujours en lice pour le prochain mondial en Russie. Les hommes de Ricardo Garreca ont collecté 18 points et sont à égalité avec leur adversaire du jour. Les Péruviens sont surtout en réussite à domicile (2 victoires, 1 nul contre l'Argentine et 1 seule défaite contre le Brésil sur leurs 4 derniers matchs) où ils viennent de battre une sélection uruguayenne au complet. Ils reçoivent donc en pleine confiance le Paraguay qui, de son côté, est en grande difficulté en ce moment. Les joueurs de Francisco Arce n'ont remporté qu'un seul de leurs 4 derniers matchs, à domicile face à l'Equateur. Autrement, les Paraguayens ont été battus en Bolivie (1-0), au Brésil (3-0) et surtout en France vendredi dernier au Roazhon Park où ils n'ont absolument rien montré (5-0). De plus, ils ont également été lourdement battus à domicile par cet adversaire péruvien en novembre dernier (1-4) et ils devraient ressentir la fatigue physique et mentale d'un voyage en Europe lors duquel ils auront ramené une valise supplémentaire. Le Pérou devrait donc pouvoir remporter un nouveau succès à la maison.