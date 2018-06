Pronostic Pérou Danemark : Analyse, prono et cotes du match de la Coupe du monde 2018

Attention au Pérou

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 120€ chez Unibet

La rencontre de samedi entre le Pérou et le Danemark devrait donner d'importants éléments à Didier Deschamps pour les futures confrontations contre ces deux formations. Pour les observateurs, le Danemark est favori, mais le Pérou est une équipe à découvrir et à surveiller de très près. En effet, il est important de rappeler que la sélection péruvienne a obtenu sa qualification devant le Chili et qu'elle dispose d'éléments capables de faire la différence à tout moment avec Jefferson Farfan et Paolo Guerrero. Pour montrer la solidité de cette sélection, précisons que lors de la dernière Copa America, le Pérou a été éliminé seulement aux tirs aux buts par la Colombie en quart de finale (avec une victoire sur le Brésil en poule). De plus, les Péruviens sont invaincus depuis 15 matchs. Au cours de cette série, ils ont notamment affronté l'Argentine, la Croatie, l'Uruguay, la Colombie, l'Islande et la Suède. Défensivement, l'équipe sud-américaine est très solide avec seulement 2 buts encaissés lors des 9 dernières rencontres.En face, le Danemark, comme le Pérou, s'est qualifié en passant par les barrages avec un Christian Eriksen de gala, auteur d'un triplé en Irlande. La formation managée par Age Hareide dépend énormément des prestations de son meneur de jeu et il ne fait aucun doute que le joueur de Tottenham sera suivi de très près par la défense péruvienne. Les derniers matchs du Danemark ont été très peu spectaculaires avec des matchs nuls et vierges ainsi que des rencontres où seulement une seule formation a trouvé le chemin des filets. A chaque Coupe du Monde, des équipes créent la surprise et le Pérou semble détenir le profil idéal pour surprendre les observateurs. Jefferson Farfan et ses partenaires sont en mesure de prendre au moins un point contre les Danois. On imagine également une rencontre cadenassée.