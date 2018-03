Pronostic Pays-Bas Angleterre : Analyse, prono et cotes du match amical international

Duel équilibré à Amsterdam

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Les Pays Bas accueillent l'Angleterre en match amical dans la Johan Cruyff ArenA d'Amsterdam. Les Oranje, non-qualifiés, pour la Coupe du Monde, doivent reconstruire une équipe pour ne pas manquer les prochaines compétitions internationales. Ronald Koeman, nouveau sélectionneur batave, a apporté de la fraîcheur dans l'effectif et a décidé de se passer des vétérans Sneijder, Van Persie et Robben. Dans les nouveaux venus, un nom attire l'attention celui de Justin Kluivert, fils de Patrick ancien international hollandais, que l'on avait vu face avec l'Ajax face à Nice l'été dernier. De leur côté les Anglais, invaincus lors des qualifications, sont déjà tournés vers la préparation à la prochaine coupe du Monde.Pour ce match, l'Angleterre ne pourra pas compter sur son meilleur joueur Harry Kane, blessé et qui doit reprendre la compétition dans un mois. Gareth Southgate doit utiliser cette rencontre pour faire une revue d'effectif et trouver des solutions pour remplacer l'attaquant de Tottenham. La sélection des Three Lions a réalisé un parcours presque parfait en qualification. Cependant, lors des confrontations amicales contre des top nations du football, les Anglais ne se sont jamais imposés et restent sur deux matchs nuls contre le Brésil et l'Allemagne. Les Bataves, restent quant à eux sur 3 victoires lors de leurs 3 dernières rencontres contre la Suède, la Roumanie et l'Ecosse. Entre une équipe des Pays Bas en pleine reconstruction et une Angleterre diminuée, un match nul semble logique et la cote est belle à tenter avec le bonus sans risque de Betclic et Winamax.