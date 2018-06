Pronostic Panama Tunisie : Analyse, prono et cotes du match de la Coupe du monde 2018

Les Aigles pour un dernier vol

Arrivés en Russie remplis d'espoirs et d'ambitions, les Aigles de Carthage sont déjà éliminés avant même ce dernier match. Cette confrontation face au faible Panama est donc l'opportunité pour la Tunisie de partir sur une bonne note. Offensivement, les Tunisiens ont montré un visage plus intéressant face aux Diables Rouges (défaite 5-2) avec notamment un Wahib Khazri retrouvé et très performant. Par contre la défense a montré d'importants signes de fébrilité, à commencer par Ali Maaloul, très bon lors de la dernière CAN et extrêmement friable lors de ce Mondial. Les blessures de Bronn et Ben Youssef va obliger le sélectionneur tunisien à faire des changements, Benalouane et Naguez devant remplacer les deux absents comme lors de Tunisie-Belgique. L'ancien défenseur central stéphanois Benalouane devrait apporter son agressivité et son expérience pour solidifier l'arrière-garde des Aigles sue ce troisième match.Comme les Tunisiens, le Panama s'est incliné dans ses deux premiers matchs, encaissant la bagatelle de 9 buts, pour un seul marqué (0-3 face à la Belgique et 1-6 contre l'Angleterre). Qu'importe, sa seule présence au Mondial est déjà une grande victoire pour le Panama, et le but inscrit par Baloy contre les Anglais a fait chavirer tous les supporters panaméens. Si les Tunisiens ont connu des difficultés face aux Belges et aux Anglais, ils semblent avoir plus de potentiel pour s'imposer dans ce match. Ce duel entre les deux défenses les plus perméables de ce Mondial devrait offrir des buts aux spectateurs, et le talent de Khazri et Badri permettre à la Tunisie de décrocher son premier succès de cette coupe du Monde.