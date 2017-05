Pronostic OM Nice : Analyse, prono et cotes de l'affiche de Ligue 1

0

Le Gym à la poursuite du PSG

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

L'OM est en forme en cette fin de saison. Les joueurs de Rudi Garcia n'ont plus perdu depuis 9 rencontres toutes compétitions confondues. Cependant, lors de cette série, ils n'ont affronté qu'une seule équipe de première partie de tableau, Saint-Etienne, qu'ils ont largement battu 4-0. Autrement, les Olympiens alternent matchs spectaculaires et matchs soporifiques face à des équipes souvent repliées en défense. Lorsque l'OM se confronte à des équipes joueuses comme peut être l'OGC Nice, il sait s'engouffrer dans les espaces et devrait sans doute trouver le chemin des filets au moins une fois ce dimanche.Le Gym, quant à lui, est plein de ressources. Alors qu'on pensait les Niçois marquer le pas dans la course à la 2ème place après leur match nul face à Toulouse, les Aiglons ont repris leur course vers l'avant en s'imposant 3-1 face au PSG après un match de haute volée où les Parisiens ont sûrement dit adieu au titre. Les Aiglons ont plutôt maîtrisé leur sujet et n'ont concédé que très peu d'occasions face à des Parisiens pourtant en pleine bourre. Cette performance leur permet d'enchaîner un 12ème match sans défaite lors de laquelle ils ont remporté 8 fois la victoire. De plus, le Gym a marqué au moins un but lors de 31 de ses 35 rencontres. On voit Nice prendre au moins 1 point au Vel avec des buts de chaque côté.