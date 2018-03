Pronostic OM Nantes : Analyse, prono et cotes de l'affiche de Ligue 1

L’OM à la relance

Les Marseillais ont eu 10 jours difficiles avec tout d'abord une défaite en Europa League à Braga, mais qui n'a cependant pas empêché leur qualification pour le tour suivant, puis deux défaites lors des Classicos contre le PSG (une en Ligue 1 et l'autre en Coupe de France). La bonne nouvelle pour les joueurs de Rudi Garcia est que leur adversaire de dimanche soir n'est autre que la pire équipe de Ligue 1 en 2018 (du point de vue des résultats) : le FC Nantes. Lors de la première partie de saison, Claudio Ranieri avais mis en place une tactique très « italienne » basée sur la solidité défensive, et avec souvent une réussite offensive qui permettait aux Canaris de s'imposer par la plus petite des marges. L'effet Ranieri estompé, les Nantais ont remporté seulement une rencontre de championnat en Ligue 1 en 2018. L'OM, depuis sa défaite contre Rennes en début de saison est intraitable au Vélodrome, et va tout faire pour l'emporter et conserver son avance sur l'Olympique Lyonnais avant le choc prévu lors de la 30ème journée.