Pronostic OM Lyon : Analyse, prono et cotes de l'Olympico

Duel des Olympiques au Vélodrome

Les dynamiques des deux Olympiques sont opposées, Marseille vient de se qualifier brillamment en Europa League avec une victoire dans la cathédrale de San Mamès (1-2). Lors de cette rencontre, deux des joueurs les plus en forme chez les Phocéens ont fait la différence : Dimitri Payet sur un penalty qu'il avait lui-même obtenu et Lucas Ocampos en pleine bourre actuellement.Face à eux, les Lyonnais sortent d'une terrible désillusion avec cette défaite contre le CSKA Moscou au Groupama Stadium (2-3). La C3 était une priorité cette saison à Lyon et cette contre-performance soulève des interrogations.Le soutien du public et la forme des joueurs de Rudi Garcia devraient aider l'OM à obtenir un résultat positif pour au moins conserver son avance sur la formation de Jean-Michel Aulas. De plus, au vu des talents offensifs dont disposent ces deux équipes des buts sont à prévoir des deux côtés.