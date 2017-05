Pronostic OM Bastia : Analyse, prono et cotes du match de la dernière journée de Ligue 1

La panthère rugira une dernière fois

Dernier match de la saison au Vélodrome où l'OM reçoit ce samedi le Sporting Club de Bastia. Alors qu'on les pensait condamner à la Ligue 2 depuis plusieurs semaines, les Bastiais ont enchaîne 2 victoires de suite lors de leurs matchs sur terrains neutres face à des Rennais venus en touriste et des Lorientais qui jouaient pourtant leur survie. Grâce à cela, les Corses se sont donné une occasion de disputer une finale pour leur maintien. Cependant, la tâche sera très rude. Le Sporting reste, en effet, sur 8 défaites sur 9 déplacements. Face à eux, les Phocéens se doivent de remporter cette dernière rencontre pour assurer leur place en Europa League, inespérée en début de saison. Les Olympiens terminent très bien leur saison et n'ont plus perdu depuis 10 matchs en championnat. A domicile, les Marseillais ont battu, lors de leur dernier match, une très belle équipe niçoise dans un derby de la Méditerranée très disputé (2-1). Ce soir-là, Bafétimbi Gomis avait marqué pour ouvrir le score, comme il l'a fait la semaine pour égaliser à Bordeaux (1-1). La « panthère » , qui a déjà marqué 19 fois cette saison, ne devrait pas s'arrêter en si bon chemin contre une équipe en grande délicatesse à l'extérieur.