Pronostic OM Athletic Bilbao : Analyse, prono et cotes de l'affiche de Ligue Europa

Retrouver le chemin de la victoire !

Pariez sans risque sur cet OM - Bilbao avec votre 1er pari de 100€ remboursé en CASH offert chez Betclic et Winamax.

Si vous perdez, vous pouvez retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Pariez sans risque sur cet OM - Bilbao avec votre 1er pari de 100€ remboursé en CASH offert chez Betclic et Winamax.

Si vous perdez, vous pouvez retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Profitez d'un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ chez Winamax

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Profitez d'un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ chez Betclic

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La coupe d’Europe arrive au meilleur des moments pour les Marseillais. Après une semaine délicate avec 3 défaites, les Olympiens n’ont obtenu qu’un match nul contre le FC Nantes en égalisant dans les arrêts de jeu. Les joueurs de Rudi Garcia semblent fatigués par l’enchaînement des rencontres notamment les joueurs majeurs comme Florian Thauvin et Luiz Gustavo. La bonne nouvelle pour les Olympiens est que leur adversaire du soir connaît une crise plus importante que la leur avec uniquement 2 victoires en 11 matchs.Les Phocéens savent qu’il est nécessaire de s’imposer à domicile pour envisager la qualification. Au tour précédent ils avaient su parfaitement maîtriser Braga (3-0) au Vélodrome pour se rendre la tâche facile au retour. Pour les aider, les Marseillais pourront compter sur le soutien inconditionnel de leur public qui souhaite que son équipe aille le plus loin possible dans cette compétition. Rudi Garcia connaît la ferveur de San Mames et va mettre en place la formation idéale pour faire la différence lors de ce match aller et envisager sereinement le retour. Adil Rami et la défense marseillaise devront surveiller le vétéran Aduriz, meilleur buteur en EL pour les Basques et le virevoltant Inaki Williams. Offensivement, Valère Germain doit se relancer après un Classico très décevant et faire bénéficier à ses coéquipiers de l’expérience accumulée avec Monaco la saison passée. Poussé par son public, l’OM devrait s’imposer au Stade Vélodrome face aux basques de Bilbao.1)- Vous obtenez un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez votre premier pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€- Vous obtenez égalementà miser sur le match de votre choix2)- Vous obtenez un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez votre premier pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€offert peu importe que votre 1er pari soit gagnant ou perdant avecavec, dont un 1er pari remboursé de 190€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecen hommage à Robert Pirès, nouvel ambassadeur du siteavec, dont 60€ pour 20€ déposésavecavecavec