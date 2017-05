Pronostic OL Nice : Analyse, prono et cotes de l'affiche de la dernière journée de Ligue 1

Lyon pour finir en beauté

Après des derniers mois contrastés, Lyon affiche un net regain de forme en cette fin de saison avec 3 succès glanés lors des 3 derniers matchs disputés toutes compétitions confondues. Depuis leur terrible désillusion à Amsterdam en demi-finale aller de Ligue Europa (4-1), les hommes de Bruno Genesio ont bien redressé la barre. Les premières victimes du Lyon blessé ont été de féroces canaris (3-2) puis les Néerlandais de l'Ajax, pour une revanche en demi-finale retour de Ligue Europa (3-1). Enfin, les Gones se sont imposés le week-end dernier à Montpellier au terme d'un match maîtrisé (3-1). Pour leur dernière rencontre de la saison, les partenaires d'Alexandre Lacazette auront à cœur de briller devant leurs supporters. Le buteur formé au club devrait vraisemblablement jouer son dernier match ce samedi au Parc OL, lui que la presse annonce avec insistance du côté de l'Atlético Madrid la saison prochaine. Il aura ainsi la farouche envie de s'illustrer pour la dernière fois sous les couleurs de son club formateur. En face, Nice vit une fin de saison sans enjeu avec, tout de même, l'assurance de terminer au 3ème rang de Ligue 1. Perturbés par les rumeurs envoyant l'entraîneur Lucien Favre à Dortmund et par les nombreuses absences, les Aiglons se sont inclinés lors des 2 dernières journées, à Marseille (1-2) et à domicile contre Angers le week-end dernier (0-2). Pour ce dernier match de championnat, les visiteurs seront privés de certains éléments majeurs tels que les titulaires Pereira, Cyprien, Eysseric, Balotelli et Pléa et les habituels remplaçants Le Marchand, Obbadi et Le Bihan. Par ailleurs, l'incontournable défenseur brésilien Dante est suspendu, et son compère de la charnière centrale Baysse est blessé. Opposé à une formation niçoise démobilisée et largement amoindrie, Lyon a une belle opportunité d'offrir une belle fête à ses supporters en s'imposant sans trop de difficultés ce samedi soir.