Pronostic Nigeria RDC : Analyse, prono et cotes du match amical international

Une RDC décimée

Le Nigeria s'est qualifié facilement pour le Mondial en finissant 1er invaincu de son groupe qui comptait tout de même la Zambie, le Cameroun et l'Algérie. La RDC ne fera elle pas le voyage en Russie cet été, après avoir fini 2ème de sa poule d'éliminatoires, avant de rechuter en amical, sur la pelouse de la Tanzanie (2-0).Comme sur ce match joué en Tanzanie, la République Démocratique du Congo va devoir se déplacer ce soir au Nigeria privé de nombreux joueurs : Bakambu, Tisserand, N'Sakala, Masuaku et les pensionnaires de Ligue 1 Ikoko, Ngbakoto, Kakuta et Mubele. Composé de joueurs évoluant quasi essentiellement dans le championnat national, la RDC ne devrait pas faire le poids face au Nigeria de Victor Moses, Obi Mikel, Iwobi et surtout Gernot Rohr.