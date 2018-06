Pronostic Nigeria Islande : Analyse, prono et cotes du match de la Coupe du monde 2018

Le réveil des Super Eagles ?

Ce deuxième match du groupe D entre l'Islande et le Nigeria est déjà crucial pour les. En cas de défaite, les Nigérians n'auraient plus aucun espoir de se qualifier pour les huitièmes de finale. Au regard de leur piètre prestation face à la Croatie, les inquiétudes qui entourent la sélection africaine sont légitimes. Pourtant, cette équipe possède d'excellents joueurs comme Alex Iwobi, le Gunner neveu de Jay-Jay Okocha, l'expérimenté John Obi Mikel, ou encore Victor Moses champion d'Angleterre la saison passée avec Chelsea. Méconnaissable et décevant contre la Croatie, le champion d'Afrique en titre ne peut que faire mieux face à l'Islande, notamment offensivement.Sensation du dernier Euro, l'Islande a de son côté réalisé une excellente prestation face au finaliste 2014, l'Argentine de Messi (1-1). Les partenaires de Sigurdsson ont été capables de revenir dans la partie alors qu'ils étaient menés par les Argentins. L'effet de surprise ne s'est pas estompée depuis 2 ans et même une nation comme l'Argentine est tombée dans le piège islandais. La défense a notamment été remarquable autour de son gardien de but Halldorsson, qui a stoppé un penalty de Messi. Le plan de jeu islandais est assez simple mais très efficace, avec une défense accrocheuse et un duo Sigurdsson-Finnbogason qui leur permet d'espérer marquer à tout moment. De plus, les Islandais sont très dangereux sur coups de pieds arrêtés. Entre un Nigeria obligé d'attaquer et une Islande solide et capable de scorer, un match nul avec des buts de chaque côté est probable.