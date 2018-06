Pronostic Nigeria Argentine : Analyse, prono et cotes du match de la Coupe du monde 2018

L’Argentine pour sortir de la crise

Après un nul décevant contre l'Islande pour son 1er match, les Argentins ont été terrassés par la Croatie (3-0). Depuis, les critiques fusent de toutes parts, surtout sur Sampaoli et Messi. Le sélectionneur a même un temps était annoncé proche de la sortie mais il sera finalement bien présent contre le Nigeria. Concernant, ses prestations inquiètent. D'abord auteur d'un penalty manqué (arrêté) lors du premier match, il a été transparent contre les Croates. Malgré ces deux piètres prestations, lesont toujours une chance de se qualifier. Face aux, Sampaoli devrait apporter des changements et notamment changer de gardien (Armani remplacerait Caballero auteur d'une grosse "boulette" contre les Croates). Devant, Di Maria, Higuain et Dybala pourraient entourer Messi. Une réaction argentine est attendue et les Argentins en sont capables. Messi et ses coéquipiers devront s'inspirer de ce qu'ils ont fait lors de la dernière journée des qualifications en zone Amsud où dans l'obligation d'une victoire, ils s'étaient imposés 3 à 1 en Equateur, avec un triplé du numéro 10 barcelonais.Cette rencontre s'annonce très disputée car le Nigeria a aussi la possibilité de se qualifier pour les huitièmes de finale. L'attaquant Musa s'est rappelé au bon souvenir de ses fans avec un doublé contre l'Islande, ce qui fait de lui le meilleur buteur nigérian de l'histoire en phase finale de coupe du monde avec 4 buts. Pour rappel, ses deux autres buts en Mondial avaient été inscrits en 2014 contre … l'Argentine qui s'était finalement imposé 3-2 avec un doublé de Messi. La victoire face à l'Islande a mis fin à une très mauvaise série de 6 matchs sans victoire. Si la mise en place tactique de Sampaoli est meilleure que sur les 2 premiers matchs, l'Argentine aura les armes pour s'imposer.