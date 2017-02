Pronostic Nice Saint-Etienne : Analyse, prono et cotes du derby de Ligue 1

0

Les Aiglons sereins dans leur jardin

Invaincu à l'Allianz en championnat de France cette saison, l'OGC Nice présente un superbe bilan de 9 victoires et 3 nuls à domicile en Ligue 1. Si les Niçois n'ont remporté qu'un seul de leurs 6 derniers matchs toutes compétitions confondues, ils récupèrent petit à petit leur équipe-type (Seri est rentré de la CAN, Belhanda revient de blessure et devrait pouvoir être titularisé d'entrée pour la 1ere fois en 2017). Très solide à la maison, les Aiglons vont jouer des Stéphanois qui ont fait le match de leur vie dans le derby dimanche, il y a seulement 3 jours, avec une débauche d'énergie énorme pour presser très haut et mettre une grosse intensité sur les Lyonnais pendant la rencontre. Fatigués, les Verts devraient tomber face à une équipe Niçoise qui retrouve un onze de départ au top (si ce n'est l'absence de Ricardo au poste de latéral droit)