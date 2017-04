Pronostic Nice PSG : jusqu'à 600€ à gagner sur l'affiche de Ligue 1 !

0

Nice toujours invaincu dans son antre

Le PSG moins serein à l'extérieur

Une duel d'entraîneurs

Les compo probables :

Nice pour conclure sa saison en beauté

2e meilleure équipe de Ligue 1 à domicile, Nice présente un bilan de 13 victoires et 4 nuls à l'Allianz Riviera. Gênés par des équipes mal classées (Lille, Caen, Metz et Bastia), les Aiglons ont en revanche sorti leurs serres face aux équipes du haut de tableau (victoires sur Monaco, Bordeaux, Lyon, Marseille et Saint-Etienne). Après un petit passage à vide due aux blessures soudaines de Pléa puis Cyprien, Nice s'est bien réorganisé tactiquement et surtout offensivement avec le retour en grâce d'Eysseric. Malgré un résultat nul décevant (1-1), le Gym a signé l'un de ses meilleurs matchs de la deuxième partie de saison à Toulouse dimanche.Tout en maîtrise sur ses derniers matchs au Parc, le PSG a montré moins de sérénité sur ses derniers déplacements, si l'on excepte la finale de Coupe de la Ligue jouée au Parc OL. Depuis la dramatique remontada, les Parisiens ont joué 3 matchs à l'extérieur, pour 3 victoires très compliquées à obtenir face à des équipes moyennes (Lorient, Angers et Metz). Ce sera sans doute plus compliqué pour les Parisiens face à des Niçois qui ne les laisseront pas l'occasion de tergiverser.Dans ce match entre le 2e et le 3e du championnat, la lutte tactique que vont se livrer les deux entraîneurs aura son influence. Au match aller, la défense à 5 alignée par Lucien Favre au coup d'envoi avait permis aux Niçois de contrer parfaitement les Parisiens et de rentrer aux vestiaires avec 2 buts d'avance. La réorganisation tactique opérée par Emery à la mi-temps avec notamment la sortie de Krychowiak avait permis aux Parisiens de revenir rapidement au score et de mettre une pression énorme sur les buts de Cardinale (2-2). Du côté des absents importants, Cyprien et Pléa sont forfaits jusqu'à la fin de saison, ce qui sera peut-être le cas du toujours fragile Pastore.Cardinale - Souquet, Dante, Baysse, Sarr, Dalbert - Eysseric, Seri, Koziello, Belhanda - BalotelliTrapp - Meunier, Marquinhos (ou Kimpembé), Thiago Silva, Kurzawa - Verratti, Rabiot (ou Motta), Matuidi - Di Maria, Cavani, Draxler.Si Nice aura bien du mal à aller chercher la 2e place directement qualificative pour la Ligue des Champions, le Gym a très bien travaillé ce match toute la semaine pendant que Paris jouait avec sérieux sa demi-finale de Coupe de France face à l'équipe C de Monaco. Les Aiglons restent très motivés à battre encore un peu plus les records du club sur une saison afin de rentrer dans l'histoire de l'OGC Nice. Excellent à l'Allianz Riviera cette saison, Nice et le science tactique de Lucien Favre peuvent s'offrir le scalp d'un PSG qui peut paraître parfois convalescent.