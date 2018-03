Pronostic Nice PSG : Analyse, prono et cotes de l'affiche de Ligue 1

Une affiche avec des buts

Le PSG se déplace à Nice dans le cadre de la 30ième journée de Ligue 1. Cette rencontre se déroule à un horaire particulier : 13H, pour être diffusé en prime-time en Chine. L'OGC Nice détenu par des actionnaires venus de Chine et la LFP ont mis en place cette opération pour développer la Ligue 1 sur le continent asiatique. Ce dimanche, les téléspectateurs chinois pourront suivre devant leurs écrans : Mbappé, Cavani, Di Maria, Seri, Balotelli… La bonne nouvelle pour eux c'est que les derniers Nice-PSG ont été des matchs très agréables à suivre avec plusieurs buts de chaque côté. Si le match aller disputé au Parc avait été marqué par la large victoire parisienne (3-0), ce retour s'annonce plus disputé entre une équipe niçoise qui s'est relancée, qui a récupéré des joueurs majeurs (Cyprien notamment) et qui joue toujours mieux à domicile, et des Parisiens toujours marqués par leur non-match contre le Real.A Nice, Alassane Pléa vient de réaliser un quadruplé à Guingamp (victoire 5-2) et devrait être associé au meilleur buteur azuréen Balotelli de retour de blessure. Ces 2 joueurs, avec l'international espoirs Allan Saint-Maximin, auront la charge de mener les offensives et de perturber la défense parisienne. Dante et ses compagnons de l'arrière garde niçoise devront eux surveiller de très près Killian Mbappé qui, après sa piètre performance contre le Real, s'est ressaisi et vient d'enchaîner deux matchs consécutifs en marquant. Plus que ses buts, c'est surtout l'implication et la volonté que le jeune joueur parisien a mis lors des 2 dernières rencontres qui a retenu l'attention des observateurs. Pour ce match entre deux équipes capables de marquer mais aussi d'encaisser, es téléspectateurs Chinois devraient être ravis du spectacle proposé.