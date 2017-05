Pronostic Nice Angers : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

0

Peu de buts pour la dernière à l'Allianz

Ce dimanche soir, l'OGC Nice reçoit le SCO d'Angers à l'Allianz Riviera dans le cadre de la 37ème et avant-dernière journée de Ligue 1. Avec leur revers concédé à Marseille dimanche dernier (1-2), les Aiglons sont désormais assurés de terminer le championnat en 3ème position, derrière Monaco et le PSG. Les deux dernières journées ne revêtent ainsi aucun enjeu majeur pour les hommes de Lucien Favre qui seront, par ailleurs, privés de quelques éléments majeurs. Les ailiers titulaires Eysseric et Ricardo Pereira (blessés) sont forfaits tout comme le latéral gauche Dalbert, suspendu. Ce dernier devrait être remplacé par le jeune défenseur central de formation, Sarr, qui ne présente pas les mêmes aptitudes offensives que le Brésilien. Enfin, la doublure de Balotelli, Le Bihan, est également indisponible. En face, Angers est assuré de conserver sa place au sein de l'élite en fin de saison. Les partenaires de Cheikh Ndoye font partie des plus mauvaises attaques de Ligue 1 avec seulement 36 buts marqués. Par ailleurs, l'absence de l'ailier virevoltant Pepe, est un coup dur pour cette formation qui pourrait éprouver des difficultés à porter le danger sur les cages de Cardinale. Les lacunes offensives des visiteurs conjuguées aux défections touchant l'effectif azuréen dans le domaine offensif laissent augurer une rencontre fermée entre deux formations qui ne jouent plus rien en cette fin de saison.