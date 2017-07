Pronostic Nice Ajax : Analyse, prono et cotes du tour préliminaire de Ligue des Champions

Nice toujours intraitable à domicile

L'OGC Nice lance officiellement sa saison ce mercredi soir dans le cadre du 3ème tour de qualification de la Ligue des Champions. Auteurs d'une saison remarquable l'an dernier, les Aiglons ont terminé 3èmes de Ligue 1 derrière les ogres monégasques et parisiens grâce notamment à de superbes résultats glanés à l'Allianz Riviera (14 victoires, 4 matchs nuls et 1 défaite). Durant l'intersaison, la formation azuréenne a vu partir les défenseurs Baysse et Ricardo Pereira et le meneur de jeu Belhanda. Proche d'un départ, le latéral gauche brésilien Dalbert ne devrait pas être aligné, au contraire d'Eysseric, pourtant en partance vers la Fiorentina. En revanche, le coach, Lucien Favre, a décidé de prolonger son bail dans les Alpes Maritimes tout comme le défenseur Dante, le milieu de terrain Seri et le buteur Balotelli. Auteurs d'un recrutement ciblé et intelligent, avec les arrivées de Jallet et Lees-Melou notamment, les Niçois semblent en mesure de confirmer leur excellente saison dernière. En face, l'Ajax s'est mis en évidence l'an passé en accédant à la finale de la Ligue Europa grâce notamment à de jeunes joueurs à fort potentiel. Mais la belle épopée européenne a attiré les convoitises de nombreuses écuries et c'est ainsi que l'entraîneur Peter Bosz, le latéral droit Tete, le milieu et capitaine Klaassen et l'ailier Traoré ont plié bagage. Par ailleurs, les partenaires de Kasper Dolberg n'ont pas brillé hors de leurs bases avec notamment 3 défaites lors de ses 3 derniers déplacements en Ligue Europa. Perturbé également par le drame Nouri (le jeune joueur de l'Ajax est dans le coma après avoir été victime d'un malaise cardiaque lors d'un match amical estival), la formation néerlandaise devrait éprouver des difficultés à rivaliser avec des Niçois qui ont fait une préparation plus sereine conclue par une victoire contre Gladbach.