Pronostic Naples Shakhtar Donetsk : Analyse, prono et cotes du match de Ligue des Champions

Naples veut continuer à croire en ses chances

Remarquable leader de Serie A, Naples a été couvert de louanges en ce début de saison mais peine à bien figurer en Ligue des Champions. En effet, les hommes de Maurizio Sarri sont actuellement 3èmes du groupe F et doivent impérativement remporter leurs 2 derniers matchs pour espérer accéder aux 8èmes de finale. Cela commence par une victoire à domicile contre le Shakhtar Donetsk ce mardi soir. Les partenaires du capitaine Marek Hamsik pourront se reposer sur la force de leur potentiel offensif symbolisé par un trio composé de Callejon, Insigne et Mertens. La fatigue des visiteurs, engendrée par les contraintes d'un long déplacement, devrait permettre aux Napolitains de se relancer dans la course à la qualification en s'imposant ce mardi devant leurs tifosi. Au regard de la qualité de jeu déployée par les locaux depuis le début de la saison, nous misons sur un succès tranquille de Naples face à une formation du Shakhtar a priori à sa portée. D'autant que le Napoli devra soigner sa différence particulière de buts face à une équipe qui l'a battu à l'aller. Autant dire que Naples doit gagner avec 2 buts d'écart au moins pour espérer voire les 1/8es.