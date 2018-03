Pronostic Naples AS Roma : Analyse, prono et cotes de l'affiche de Serie A

Naples veut dompter la Louve

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Naples réalise une saison incroyable en Serie A avec 1 seule défaite et 2 matchs nuls comme rares contre-performance. Malheureusement pour eux, la Juventus suit ce rythme effréné. Les hommes de Sarri comptent 4 points d'avance sur leur poursuivant car la Vieont vu leur match contre l'Atalanta reporté suite aux chutes de neige. Les Napoletani sont en grande forme avec une victoire la semaine dernière 5 à 0 en Sardaigne contre Cagliari. Naples possède des joueurs talentueux en attaque et le danger vient de partout, preuve en est les 5 buteurs différents lors de la dernière victoire. A l'aller, les coéquipiers de Mertens s'étaient imposé 1 à 0 sur un but d'Insigne et un résultat similaire ferait le bonheur des tifosi napolitains.De leur côté, Les joueurs de la Louve sont dans une période difficile avec seulement 3 victoires enregistrées lors des 12 derniers matchs. De plus, les succès ont été obtenus contre des équipes de seconde partie de classement (2 relégables Benevento et Verona, et l'Udinese 11ième). Di Francesco est sous pression avant le périlleux voyage chez le leader de la Serie A, et il sera compliqué pour cette Roma-là de ne pas chuter face à l'une des meilleures équipes d'Europe.