Pronostic Monaco Saint-Etienne : Analyse, prono et cotes de l'affiche de Ligue 1

Monaco reçoit Saint-Etienne ce mercredi soir au stade Louis-II pour le compte d'un match en retard de la 31ème journée de Ligue 1. Il ne manque qu'un point aux hommes de la Principauté pour s'assurer définitivement le titre de champion de France, le 8ème dans l'histoire du club et le 1er depuis 2000 mais Les partenaires de Radamel Falcao seront extrêmement motivés de l'emporter à ce mercredi soir pour communier avec leur public. En face, Saint-Etienne vit une fin de saison sans enjeu et le public a d'ores et déjà fait ses adieux à son entraîneur Christophe Galtier, en place depuis 2010 dans le Forez. Le week-end dernier, les Verts n'ont opposé aucune résistance au PSG dans leur enceinte (0-5) et ils ont semblé bien impatients de terminer au plus vite une saison décevante qui sonne comme une fin de cycle. Pour son-avant dernier match à la tête de l'ASSE, Galtier devra composer sans plusieurs éléments majeurs tels que les défenseurs Perrin, Malcuit et M'Bengue, les milieux Pajot, Selnaes et Corgnet et l'attaquant Monnet-Paquet.Les Monégasques pourront de leur côté s'appuyer sur un groupe au complet qui n'a encaissé aucun but lors des 2 dernières journées. Opposé à une formation stéphanoise amoindrie et démobilisée en cette fin de saison, Monaco peut l'emporter sans encaisser de but ce mercredi soir comme lors de ses deux derniers matchs de L1 (3-0 contre Nancy, 4-0 contre Lille).