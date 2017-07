Pronostic Monaco PSG : Analyse, prono et cotes du Trophée des Champions

Un trophée des champions animé

Le bon plan pour parier avec un 1er pari remboursé de 100€ en CASH

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Ce samedi soir à Tanger se dispute le Trophée des Champions mettant aux prises le champion de France en titre, Monaco, au vainqueur de la Coupe de France, le Paris Saint Germain. Après une saison délicate, les hommes de la capitale et leur entraîneur Unaï Emery sont attendus au tournant cette année. Lors des matchs de préparation, les partenaires de Thiago Silva n'ont pas rassuré les observateurs en s'imposant face à la Roma (1-1 victoire aux tirs au but) et en s'inclinant face à Tottenham (2-4) et la Juventus (2-3). Si l'attaque, menée par l'excellent Cavani, a semblé d'ores et déjà bien rôdé (même sans Neymar), le secteur défensif a, de son côté, laissé à désirer avec 8 buts encaissés en 3 rencontres et surtout une performance cataclysmique du gardien Trapp face aux Spurs.En face, l'AS Monaco a perdu 3 éléments majeurs lors de l'intersaison : Mendy (Manchester City), Bakayoko (Chelsea) et Bernardo Silva (Manchester City). Néanmoins, l'entraîneur Jardim, les défenseurs Sidibé, Jemerson et Glik, les milieux Fabinho et Lemar et les attaquants Falcao et Mbappé sont toujours là et seront vraisemblablement alignés dans le 11 de départ. Meilleure attaque de Ligue 1 la saison dernière, le club de la Principauté dispose toujours en son sein d'atouts offensifs majeurs capables de poser des problèmes à n'importe quelle grosse écurie européenne. Les Monégasques ont d'ailleurs marqué 11 buts sur leurs 5 matchs amicaux estivaux, en encaissant tout de même 6. Pour cette 1ère rencontre officielle de la saison de l'élite française, nous misons logiquement sur un match animé avec au moins un but marqué de chaque côté. Rappelons aussi que si l'on excepte la demi-finale de Coupe de France qui avait été complètement lâché par Monaco (la CFA avait été envoyée se faire laminer au Parc), toutes les confrontations de la saison passée entre ces deux clubs avaient vu des buts marqués des deux côtés (les deux matchs de L1 et la finale de Coupe de la Ligue).avecqui vous offre en ce moment un premier pari remboursé de 190 + 20€ de bonus en exclu en rentrant le code "SOFOOT" lors de votre inscriptionavecqui vous offre en ce moment 120€ de paris gratuits, peu importe que votre premier pari soit gagnant ou perdant, en rentrant le code "SOFOOT" lors de votre inscriptionavec, dont 60€ pour seulement 20€ déposés, avecavecavecavec, pour un bonus total de 250€, avec