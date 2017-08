Pronostic Monaco OM : 470€ à gagner sur l'affiche de L1 !

1

Monaco fait un sans faute

L'OM, heureusement il y a Valère

Des bleus à l'OM

Les compo probables :

Monaco à domicile et plus frais

NOUVEAU

Malgré une intersaison perturbée par les nombreux départs et un Trophée des Champions perdu face au PSG (1-2), Monaco a ensuite remporté 3 succès glanés en autant de rencontres disputés en Ligue 1. Les hommes de la Principauté ont ainsi pris la mesure de Toulouse à domicile (3-2), avant de s'imposer deux fois à l'extérieur, à Dijon (4-1) et à Metz le week-end dernier (1-0). Si Mbappé fait du boudin en ce début de saison, Falcao est lui toujours incroyablement efficace avec déjà 5 buts inscrits en 3 journées.Souvent sous-estimé par la France du foot, Valère Germain est l'homme fort de l'OM en ce début de saison. Encore double buteur et passeur décisif sur le 3e) jeudi en Europa League, le fils de Bruno porte cette attaque marseillaise avec Florian Thauvin. Mais les Olympiens, en manque de banc, ont pour l'instant du mal à enchaîner les matchs tous les trois jours. Contraint au match nul dimanche dernier au Vélodrome par Angers (1-1), les Phocéens vont manquer de fraîcheur physique.Toujours forfait à Domzale jeudi soir, Dimitri Payet ne devrait a priori pas pouvoir débuter ce dimanche soir au Louis II. Avec les blessures récentes de Njie et Rami, ainsi que la suspension d'Ocampos, Rudi Garcia n'aura pas l'embarras du choix pour former son onze de départ. Dans l'autre sens, Mbappé pourrait retrouver le groupe monégasque.Subasic - Sidibé, Glik, Jemerson, Jorge - Rony Lopes, Moutinho, Fabinho - Falcao, Mbappé (ou Diakhaby).Mandanda - Sakai, Rolando, Sertic, Evra (ou Amavi) - Lopez, Luiz Gustavo, Sanson - Cabella, Germain, Thauvin.Dans un match qui devrait être ouvert entre deux équipes portées vers l'avant, Monaco part avec une belle longueur d'avance sur des Marseillais moins frais physiquement et que l'on a vu moins bien en ce début de saison à l'extérieur qu'au Vélodrome. Le combo Falcao/Germain buteur est à tenter au vu des stats du début de saison des deux joueurs.