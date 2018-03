Pronostic Monaco Lille : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Un Monaco de gala

Match des extrêmes ce vendredi entre l’AS Monaco, deuxième de Ligue 1, et Lille 19ième et relégable. Les joueurs du Rocher restent sur 8 matchs sans défaite, tandis que les Lillois ont gagné uniquement un seul de leurs 10 derniers matchs. En plus de ces résultats désastreux, le club du Nord vit des moments très durs avec des problèmes extra-sportifs liés à la gestion du club et évidemment les incidents de la semaine dernière où des joueurs ont été pris à partie par des supporters. C’est dans ce climat lourd que les joueurs de Galtier se déplacent en principauté.De leur côté, les hommes de Jardim affichent une excellente forme et ne cessent de s’imposer (10 victoires lors des 14 derniers matchs de Ligue 1). Autre mauvaise nouvelle pour le LOSC, les recrues monégasques ont trouvé leurs marques et sont désormais de véritables plus-values à l’effectif de Jardim. Le coach portugais pourra compter en plus sur son meilleur buteur Radamel Falcao, remis de sa blessure et prêt à reprendre sa place de titulaire à la pointe de l’attaque. Au vue des dernières performances des 2 équipes, l’AS Monaco devrait s’imposer en offrant du spectacle et des buts aux spectateurs de Louis II.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez 100€ sur ce pari et gagnez 292€ (172€ du pari + 120€ de bonus)- Que votre pari soit gagnant ou perdant, vous recevez 120€ de paris gratuits pour miser !avec, dont un 1er pari remboursé de 190€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecen hommage à Robert Pirès, nouvel ambassadeur du siteavec, dont 60€ pour 20€ déposésavecavec