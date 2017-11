Pronostic Monaco Leipzig : Analyse, prono et cotes du match de Ligue des Champions

Une dernière cartouche à griller pour Monaco

Ce mardi soir, Monaco joue sa dernière chance afin de se qualifier pour les 8èmes de finale de Ligue des Champions. Demi-finaliste de C1 la saison dernière, les hommes de la Principauté ont rencontré énormément de difficultés à bien figurer cette année et occupent le dernier rang de ce groupe G avec seulement 2 points au compteur. Ils ont déçu devant leurs supporters avec 2 revers concédés face au FC Porto (0-3) et Besiktas (1-2) mais ont mieux figuré à l'extérieur (1-1 à Besiktas et Leipzig). En face, Leipzig est à la lutte pour s'adjuger la 2ème place de la poule. 3ème de Bundesliga, les partenaires de Jean-Kevin Augustin sont en train de confirmer leur belle saison dernière et restent sur un bon point ramené de leur périlleux déplacement à Leverkusen le week-end dernier (2-2) mais ils ont perdu leurs 2 matchs de C1 à l'extérieur (2-0 en Turquie et 3-1 chez le Besiktas). Face à des Monégasques privées des internationaux français Sidibé et Lemar, cette belle équipe de Leipzig peut prendre son 1er point à l'extérieur mais sans doute pas plus. Comme à l'aller, le match nul et sa grosse cote sont à tenter.