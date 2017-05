Pronostic Monaco Juventus : jusqu'à 550€ à gagner sur l'affiche de C1 !

0

Monaco fait très peur au Louis II

La Juve peut prendre des buts

Monaco au complet

Les compo probables :

Peut-être le bon moment pour taper la Juve ?

De plus en plus près du titre en Ligue 1, Monaco peut continuer de jouer les trouble-fêtes en Ligue des Champions. Encore victorieux samedi au Louis II face à Toulouse (3-1), les Monégasques restent sur 13 victoires consécutives toutes compétitions confondues au Louis II, pour un bilan général assez énorme à domicile de 25 victoires, 2 nuls et 1 seule défaite sur toute la saison. Face à une Juventus qui n'a fait que match nul (2-2) vendredi soir sur la pelouse de l'Atalanta Bergame en alignant son équipe-type, Monaco peut continuer à rêver.Egalement en tête dans son championnat national, la Juve a fait très forte impression au tour précédent, en sortant le Barça sans prendre de but. Néanmoins, la Vieille Dame peut être parfois fébrile à l'extérieur, le club bianconeri n'ayant d'ailleurs remporté que 2 de ses 7 derniers déplacements. Encore vendredi, la Juventus n'a pu ramener qu'1 point de Bergame, encaissant avec son équipe-type 2 buts de la part de l'Atalanta (score final 2-2).Un temps incertains, les internationaux français Sidibé et Bakayoko sont bien dans le groupe de l'ASM, seulement privé des remplaçants Carrillo et Boschilia. Intelligemment, Jardim a lâché sa demi-finale de Coupe de France jouée au Parc des Princes mercredi dernier (défaite 5-0 avec une équipe C alignée), permettant à ses meilleurs joueurs d'être frais samedi à domicile face à Toulouse (victoire 3-1), mais aussi ce mercredi contre la Juve. La Vieille Dame sera elle privée de son champion du monde Khedira, remplacé par Marchisio dans l'entrejeu.Subasic - Mendy, Jemerson, Glik, Touré (ou Sidibé) - Bernardo Silva, Fabinho, Bakayoko, Lemar - Mbappé, Falcao.Buffon - Dani Alves, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro - Pjanic, Marchisio - Cuadrado, Dybala, Mandzukic - Higuain.Même si la Juve fait office de favorite à la victoire finale, Monaco a été intransigeant cette saison à domicile, et notamment sur ses tours précédents de Champions League face à Manchester City et Dortmund (3-1 à chaque fois). Une nouvelle fois sous-cotée par les bookmakers, la victoire de Monaco permet de tripler sa mise. Le but d'un Mbappé en folie ou le 1N semblent également bon à prendre.