Pronostic Monaco Dortmund : 5€ offerts sans dépôt et jusqu'à 735€ à gagner sur l'affiche de Champions League !

Monaco quasi invincible au Louis II

Dortmund en grandes difficultés à l'extérieur

Fabinho suspendu, Mendy de retour

Les compo probables :

Pas de calcul du côté de Monaco

