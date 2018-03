Pronostic Monaco Bordeaux : Analyse, prono et cotes de l'affiche de Ligue 1

Monaco veut creuser l’écart

Profitez de 100€ de remboursement EN CASH chez ParionSport

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Pour le compte de la 28ème journée de Ligue 1, l’AS Monaco reçoit les Girondins de Bordeaux au Stade Louis II. Les joueurs du Rocher, s’ils s’imposent, mettraient la pression sur Marseille et Lyon pour la bataille aux places qualificatives à la Ligue des Champions. Les Monégasques restent sur un résultat décevant à Toulouse où ils se sont fait rejoindre dans les derniers instants alors qu’ils avaient le match en main. A domicile cette saison, les hommes de Jardim n’ont connu qu’une seule fois la défaite (contre le leader parisien). Les attaquants monégasques trouvent régulièrement le chemin des filets et, depuis 2018, les recrues Baldé et Jovetic se montrent plus efficaces.Jardim compte aussi sur Rony Lopes qui réalise une excellente saison avec Monaco. Les Bordelais, en difficulté en 2017, ont décidé de se séparer de Gourvennec, qui prônait un jeu offensif pour le remplacer par Gustavo Poyet qui propose lui un système de jeu limitant les offensives adverses. A l'inverse, les Bordelais n'ont pas forcément beaucoup progressé offensivement (0 but face à Marseille et Nice) et il sera compliqué de battre les Monégasques sans mettre un but. A noter que le meilleur buteur girondin Malcom sera bien suspendu pour ce match. L’AS Monaco, en pleine forme en 2018, devrait venir à bout de valeureux mais limités Girondins.- Vous avez le droit à un remboursement de 100€ EN ARGENT RÉEL sur votre 1er pari (80% de la mise)- Misez votre premier pari de 125€ sur ce pari et gagnez 206€- Si vous perdez, vous êtes remboursé de 100€offert peu importe que votre 1er pari soit gagnant ou perdant avecavec, dont un 1er pari remboursé de 190€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecavecen hommage à Robert Pirès, nouvel ambassadeur du siteavec, dont 60€ pour 20€ déposésavecavecavec