Pronostic Milan AC Inter Milan : Analyse, prono et cotes du derby milanais

Suprématie milanaise en jeu

La 27ième journée de Serie A nous a réservé beaucoup de chocs avec Lazio-Juve, Napoli-Roma, pour finalement se terminer dimanche soir par le derby le plus chaud d'Italie et celui qui divise Milan en 2 : Milan AC-Inter. A l'aller les joueurs de Spalletti s'étaient imposés 3 à 2, avec un triplé d'Icardi dont un penalty à la 90ème minute qui avait donné la victoire aux Intéristes. A cette période, la dynamique positive était du côté des coéquipiers du buteur argentin mais la donne a changé car actuellement le Milan AC est sur une excellente série de résultats. L'arrivée de Gattuso a métamorphosé la formation lombarde. Le Milan reste en effet sur 13 matchs sans défaite et s'est qualifié pour la finale de la Coupe d'Italie aux dépens de la Lazio.Depuis la prise en main de l'équipe par Gattuso, les Milanais encaissent beaucoup moins de buts et sont très solides à l'image de Bonucci qui a retrouvé de sa superbe. Les Nerazzurri ne se sont pas imposés à l'extérieur depuis 6 rencontres et ne marquent pas beaucoup hors de leur base (11ème attaque de Serie A en déplacement). Entre des Rossoneri solides défensivement et en pleine confiance et des Interistes moins dangereux qu'avant offensivement, ce derby devrait se jouer sur des détails et la « grinta » contagieuse de Gattuso devrait aider les siens à s'imposer.