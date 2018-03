Pronostic Milan AC Arsenal : Analyse, prono et cotes du match de Ligue Europa

Le Milan peut enfoncer Arsenal

Arrivé en remplacement de Montella, Gennaro Gattuso a relancé la formation du Milan AC. Si au départ les observateurs avaient des doutes sur le technicien lombard du fait de ses précédents échecs en tant qu'entraîneur, Gennaro a levé les inquiétudes et a mis toute sa "grinta" pour aider le club de son cœur où il a connu ses plus beaux succès. Preuve de ce renouveau, la dernière défaite milanaise remonte au mois de décembre et à un match contre l'Atalanta. L'équipe lombarde du fait de son début de saison calamiteux est distancée pour les places à la Ligue des Champions, cependant il lui reste 2 objectifs : la coupe d'Italie (finale contre la Juventus) et l'Europa League. Ce match est aussi très important pour les tifosi milanais en manque de chocs européens depuis plusieurs années. La venue d'Arsenal reste aussi un excellent souvenir avec un 4 à 0 infligé aux hommes de Wenger en huitième de finale de la Ligue des Champions en 2012.Si le Milan va mieux, Arsenal est en pleine crise avec 4 revers successifs. Outre les défaites, la qualité de jeu et le manque de caractère de cette équipe inquiètent du côté de Londres. L'Europa League est l'unique espoir pour les Gunners de remporter un trophée, mais cette saison, dès qu'une réaction est attendue les joueurs londoniens déçoivent. Arsenal sera privé pour ce match d'Aubameyang (non qualifié pour l'Europa League), de Lacazette (blessé) et de Giroud/Sanchez partis au mercato hivernal. Il ne reste alors que Wellbeck pour occuper le front de l'attaque et il aura fort à faire face à une solide défense menée par Bonucci. Le Milan, très solide, actuellement voudra s'imposer à domicile et profiter du manque de confiance des Gunners avant le match retour à l'Emirates.