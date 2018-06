Pronostic Mexique Suède : Analyse, prono et cotes du match de la Coupe du monde 2018

Le Mexique pour assurer la 1ere place

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 120€ chez Unibet

Après les deux premières journées de cette poule F, le Mexique est bien placé pour sortir 1er du groupe, et éviter sans doute le Brésil en 1/8e. Si la Suède sera sans doute dans l'obligation de gagner contre le Mexique avec un certain écart, les Mexicains peuvent se contenter d'un point pour assurer leur 1ere place. Les Suédois, qui vont donc chercher à s'imposer, vont être soumis aux contre-attaques mexicaines si efficaces depuis le début de compétition. L'ensemble de la sélection mexicaine est impliqué dans l'animation offensive. Les 3 buts mexicains ont d'ailleurs été marqués par les 3 attaquants (Lozano, Vela et Chicharito).En face, la Suède doit être certainement frustrée de sa défaite contre l'Allemagne (1-2). Si elle a réalisé un grand match face à un candidat au titre, ce revers concédé à la dernière minute à 10 contre 11 les contraint à un résultat sur cette 3e rencontre. Les partenaires de Forsberg se reposent sur une défense solide avec la paire Granqvist-Lindelof aux commandes. En attaque, le duo Berg-Toivonen a bousculé la charnière allemande, marquant un magnifique but par l'intermédiaire du buteur toulousain et provoquant l'expulsion de Boateng. Cette rencontre devrait se jouer sur des détails, avec un avantage certain du Mexique qui pourra attendre les Suédois et les contrer. Depuis le début du Mondial, de nombreux penaltys ont été sifflés grâce à la mise en place de la VAR. Le buteur mexicain Vela a d'ailleurs marqué sur penalty face à la Corée du Sud, comme le capitaine suédois Granqvist lors de la 1journée.