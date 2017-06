Pronostic Mexique Honduras : Analyse, prono et cotes du match des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2018

Le Mexique largement !

Le Mexique reçoit cette nuit le Honduras dans le cadre des qualifications de la zone Concacaf. Leaders de leur groupe, les hommes de Juan Carlos Osorio ont récoltés 10 points en 4 matchs. Sur leurs 5 dernières sorties, les Mexicains en ont remporté 4 pour seulement une seule défaite face à une très belle équipe croate en mical (1-2). Ils ont notamment battu l'Islande (1-0), le Costa Rica (2-0), Trinité et Tobago (0-1) et l'Irlande la semaine dernière (3-1). Les partenaires de Chicharito Hernandez sont donc en grande forme et reçoivent à l'Estadio Azteca une équipe du Honduras en difficulté dans ces éliminatoires. Les Honduriens sont derniers de leur groupe de qualification et n'ont remporté qu'un seul de leurs 4 matchs. C'était contre les faibles Trinité et Tobago à domicile (3-1). Autrement, les joueurs de Jorge Luis Pinto ont été battus par le Panama (0-1) et ont explosé aux Etats-Unis lors de leur dernier déplacement dans ces éliminatoires (6-0). Privés de l'ensemble de ses cadres jouant en MLS (dont le capitaine Figueroa) et en Europe (le latéral Izaguirre du Celtic, le milieu Andy Najar d'Anderlecht, et le meilleur buteur Lozano de Tenerife), les Catrachos honduriens devraient s'incliner lourdement à Mexico cette nuit face à une très belle équipe mexicaine qui jouera avec toutes ses stars : Ochoa (Grenade), Moreno, Guardado (PSV Eindhoven), Layun, Herrera (Porto), Diego Reyes (Espanyol), les frères Dos Santos (Villarreal et LA Galaxy), Fabian (Francfort), Raul Jimenez (Benfica), Vela (Real Sociedad) et Chicharito (Leverkusen).