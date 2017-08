Pronostic Metz Monaco : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Monaco comme à Dijon

Le champion de France en titre, Monaco, se déplace en Lorraine ce vendredi soir pour y affronter Metz. Les hommes de la Principauté ont remporté leurs deux premiers matchs de Ligue 1 cette année. Lors de la 1ère journée, ils ont du s'employer pour venir à bout, à domicile, d'une formation toulousaine accrocheuse (3-2). Le week-end dernier, ils ont montré un visage plus conquérant en surclassant Dijon en Bourgogne (4-1). Bien meilleurs sur ce 2e match joué sans Kilian Mbappé (qui n'a pas été convoqué par Leonardo Jardim pour le déplacement à Metz, ce qui augure très certainement un départ imminent), les Monégasques ont déjà marqué 7 buts en 2 matchs, et se positionnent d'ores et déjà comme la meilleure attaque de Ligue 1.En face, Metz a perdu ses deux meilleurs éléments offensifs durant l'intersaison avec les départs du jeune sénégalais Ismaila Sarr et du géant malien Cheick Diabaté. Taulier de la défense la saison passée, Simon Falette s'est, pour sa part, engagé avec l'Eintracht Franfort tandis que le milieu défensif et capitaine Cheick Doukouré a signé à Levante. Les Grenats ont ainsi opéré un renouvellement d'effectif cet été et cela réclame du temps pour que les nouveaux éléments créent une nouvelle alchimie et des automatismes. Cela s'est vérifié lors des deux premières journées de Ligue 1 à l'issue desquelles les hommes de Philippe Hintschberger se sont à chaque fois inclinés avec deux buts d'écart (1-3 contre Guingamp et 0-2 face à Bordeaux). Touché le week-end dernier, le défenseur expérimenté Bisevac est forfait pour cette rencontre. Monaco a ainsi une belle opportunité de remporter cette rencontre ce vendredi soir et ainsi confirmer sa montée en régime en s'imposant avec au moins deux buts d'écart au coup de sifflet final.