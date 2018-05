Pronostic meilleur buteur Coupe du Monde 2018 : analyse, meilleures cotes et bonus offerts !

Qui sera le meilleur buteur de la Coupe du Monde 2018 ? Dans cet article, nous vous avons sélectionné les meilleures cotes disponibles sur la compétition mais également quelques paris assez spécifiques (Griezmann meilleur buteur des Bleus cote à 3,00 environ par exemple)

Neymar, objectif coupe du Monde

Messi, de Soulier d’or à goleador du Mondial

Grizou, l’atout buts des Bleus

Ronaldo pour un Top 3

Harry Kane, serial buteur de l'Angletere

Falcao, la grosse cote pour succéder à James

etproposent les meilleures cotes pour vos pronostics sur les meilleurs buteurs de la Coupe du Monde 2018. Depuis sa blessure subie avec le PSG, Neymar ne pense qu'à une chose : la Coupe du Monde 2018 avec "son" Brésil. En 2014, alors âgé de 22 ans, il avait montré à tous les observateurs son leadership et son talent lors du Mondial joué dans son pays. Son absence contre l’Allemagne en demi-finale fut un réel handicap. Le joueur rêve de remporter la coupe du Monde et s'est préparé pour être le plus performant possible en Russie, oubliant même la fin de saison du PSG alors qu'il aurait pu sans doute rejouer. En 2014, le joueur brésilien avait marqué 4 buts mais n’avait pas pu participer au dernier match. Plus impressionnant encore, ses 53 buts inscrits en 83 sélections avec la Seleçao prouve toutes ses qualités de finisseur. Au sein d'un Brésil qui devrait aller loin dans la compétition, Neymar est un prétendant au titre de meilleur buteur lors de la Coupe du Monde 2018.Le message est limpide pour tout le monde lorsque l'on pense à Argentine : si les Albiceleste veulent gagner la Coupe du Monde en Russie, ils auront besoin d’un grand Messi. Jorge Sampaoli a d'ailleurs choisi une équipe en fonction de son numéro 10. Le joueur de Barcelone, qui a tout gagné en club, rêve de soulever enfin un trophée international. Cette saison, Messi a terminé Soulier d’or (meilleur buteur d'Europe tous championnats confondus) avec 34 buts en 36 matchs de Liga. Pendant cette Coupe du Monde 2018, il fêtera ses 31 ans et sait qu’il s’agit certainement de l’une de ses dernières opportunités pour gagner l’un des rares trophées lui manquant à son palmarès. Dans une compétition d’une telle importance, les coups de pied arrêtés sont très importants et dans la sélection argentine, il n’y a aucun doute de celui qui va les tirer. Des buts de Messi sont à prévoir et la Pulga peut naturellement prétendre au titre de meilleur buteur.L’équipe de France arrive à Moscou avec seulement 5 joueurs qui étaient déjà présents au Mondial 2014, dont Antoine Griezmann. L’attaquant français s’est affirmé ces dernières années comme l’un des meilleurs joueurs du monde. Depuis son arrivée à l’Atlético Madrid, Griezmann marque au moins 20 buts par saison. Il peut donc légitimement prétendre à finir meilleur buteur de la Coupe du Monde car en 2016, il avait largement terminé en tête lors de l’Euro avec 6 buts. Didier Deschamps, conscient des qualités de son joueur, fait tout pour le mettre dans les meilleures dispositions afin d’optimiser son efficacité. Même si Giroud a marqué beaucoup sur ses deux dernières saisons en Bleu, Griezmann a montré en plus qu’il répondait davantage présent dans les grands matchs (y compris en club à l'image de la finale de C3 face à l'OM. La cote est belle pour ce pari "Griezmann meilleur buteur des Bleus".Cristiano Ronaldo a connu un début de saison délicat avec le Real Madrid. Mais en 2018, le Portugais a enchaîné les buts et en a même inscrit 30 depuis janvier. Dans la lignée de l'Euro 2016 remporté, le Portugal et CR7 espèrent être la sensation de ce Mondial 2018. Dans la course effrénée que CR7 se livre avec Messi pour le Ballon d’or, un bon parcours et le titre de meilleur buteur dans cette Coupe du Monde ferait indéniablement pencher la balance de son côté, lui qui vient de remporter la C1 pour la 3ème fois consécutivement avec son club du Real Madrid. De plus, le numéro 7 lusitanien se sent en pleine forme, déclarant même avoir 23 ans biologiquement. La cure de jouvence du Merengue et sa folle série de buts en 2018 en font l'un des favoris pour le titre de meilleur buteur.Harry Kane ne cesse de progresser. Chaque saison, il établit un nouveau record personnel de buts. Pour sa 1ère vraie saison pleine avec les Spurs en 2014/2015, il avait d'ailleurs inscrit 21 buts en Premier League avant d'en mettre 30 sur l'exercice 2017/2018. La sélection des Three Lions n’a plus gagné de trophée depuis 1966 et les attentes sont énormes. Gareth Southgate conscient du talent de son numéro 9 a décidé d’en faire son capitaine et sa sélection laisse à penser qu’il va aligner l'axe de Tottenham avec Dier en milieu défensif et Delli Alli en milieu offensif pour épauler Harry Kane, comme Pochettino le fait en club. De plus, avec des joueurs comme Sterling et Rashford sur les côtés, Kane devrait bénéficier d’excellents centres sur lesquels il pourra faire valoir son sens de l’efficacité. On voit Harry Kane finir logiquement meilleur buteur de l'Angleterre sur cette Coupe du Monde 2018.En 2014, il devait être le capitaine de la Colombie au Mondial brésilien mais un match de Coupe de France déclencha un drame national à Bogota. Une lourde blessure et un forfait à la coupe du Monde plus tard, de nombreux espoirs s’envolèrent chez les supporters colombiens. Cependant, les Cafeteros avaient réalisé un excellent parcours en 2014, notamment grâce à James Rodriguez qui avait marqué cette compétition de son talent et finit meilleur buteur à la surprise générale. Falcao rêve de prendre le relais, lui qui ne pense plus qu'au Mondial et qui s'est préservé en fin de championnat pour être en pleine forme en Russie. Excellent encore cette saison en L1, El Tigre pourra compter sur les passes décisives de James et de Cuadrado pour tenter décrocher le titre de meilleur buteur. En Ligue 1, le Colombien a inscrit 18 goals et présente un excellent ratio de 0,69 buts par match. C'est notre très grosse cote à tenter !