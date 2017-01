Pronostic OM Monaco : jusqu'à 340€ à gagner sur l'affiche de Ligue 1 !

0

L'OM ne perd plus

Monaco est moins serein à l'extérieur

Les deux équipes quasiment au complet

Les compo probables :

Un score de parité logique

Remonté à la 6e place de Ligue 1, l'OM est invaincu depuis 7 rencontres, présentant un bilan de 5 victoires et 2 nuls sur la période (un point pris à Sainté et une élimination aux tirs au but de la Coupe de la Ligue à Sochaux). En fait, le club phocéen n'a plus perdu depuis sa raclée prise au Louis II lors du match aller face à Monaco (4-0) mais cette fois l'OM reçoit au Vélodrome, où il est toujours invaincu cette saison (6 victoires, 3 nuls en 9 matchs disputés à la maison).Difficilement qualifié ce mardi pour les 1/2 finales de Coupe de la Ligue après un match accroché à Sochaux (1-1 et qualif aux tirs au but), Monaco ne s'est imposé qu'à 2 reprises lors de ses 8 derniers déplacements toutes compétitions confondues. Incroyable de facilité sur le Rocher, l'ASM est beaucoup moins serein, même dans le jeu produit, lorsqu'il évolue à l'extérieur. Monaco compte d'ailleurs 4 nuls sur ses 7 derniers matchs en déplacement.L'affiche de ce week-end en Ligue 1 devrait se jouer avec quasiment toutes ses forces vives puisque seuls les blessés longue durée Bedimo et Diaby, ainsi que le désormais remplaçant Alou Diarra (sur le départ), devraient manquer côté marseillais, alors que l'ASM n'a que l'ancien marseillais Benjamin Mendy de forfait parmi ses habituels titulaires.Pelé - Sakai, Fanni, Rolando, Rekik (ou Hubocan) - Lopez, Vainqueur, Zambo-Anguissa - Thauvin, Gomis, Cabella.Subasic - Raggi (ou Touré), Glik, Jemerson, Sidibé - Silva, Fabinho, Bakayoko, Lemar - Germain, Falcao.Entre une équipe de Monaco habituellement au-dessus des Marseillais mais qui est bien moins à l'aise à l'extérieur, et une formation olympienne toujours invaincue au Vélodrome et en gros progrès dans le jeu, le match nul serait logique. Même si les 3 points seront l'objectif de chaque équipe, le score de parité devrait satisfaire chacune des deux équipes.