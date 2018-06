Pronostic Maroc Iran : Analyse, prono et cotes du match

Le Maroc dans les starting-blocks !

Espérant évidemment voir les 1/8es de finale, le Maroc sait que faire partie du groupe de l'Espagne et du Portugal laisse entrevoir peu d'espoir de qualifications. Il sera bien évident difficile pour les Lions de l'Atlas de sortir du groupe mais les matchs de préparations ont mis en lumière une équipe marocaine joueuse et solidaire. Les succès obtenus contre la Slovaquie et la Serbie (présents au Mondial) ont permis de voir les forces des Lions de l'Atlas, avec une base arrière solide emmenée par le joueur de la Juventus Mehdi Benatia, un milieu de terrain technique avec Belhanda, Ziyech ou Harit (tout juste élu meilleur jeune de Bundesliga), ainsi que des finisseurs en pointe avec Boutaib et El Kaabi. D'ailleurs, il faudra suivre de très près l'attaquant de Kerbane, Ayoub El Kaabi, qui devrait débuter le Mondial en pointe et qui a marqué 11 buts en 10 sélections. Sa réputation ne cesse de grandir en Afrique et le Mondial demeure pour lui une opportunité de briller aux yeux du grand public et des recruteurs internationaux.Le Maroc attendait depuis 20 ans une nouvelle participation au Mondial et il s'appuie sur une équipe très solide capable de jouer les trublions dans ce groupe B. Ce match est très important pour la bande à Hervé Renard car l'Iran est sur le papier l'équipe la plus faible. Les Iraniens ont réalisé une préparation au Mondial satisfaisante mais ils ont principalement affronté des nations de second plan au classement FIFA (Lituanie, Ouzbekistan, etc.). La sélection coachée par Carlos Queiroz compte énormément sur son joueur vedette Alireza Jahanbakhsh, qui a terminé meilleur buteur d'Eredivisie avec son club de l'AZ Alkmaar. Les Marocains, invaincus depuis 18 matchs, semblent posséder tous les atouts pour remporter ce match.