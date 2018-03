Pronostic Manchester United Séville : Analyse, prono et cotes de l'affiche de Ligue des Champions

Objectif victoire pour United

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Le FC Séville a certainement laissé passer sa chance au match aller tant sa domination a été vaine (score final 0-0). Les Red Devils s'en étaient remis à David De Gea, auteur de parades exceptionnelles, pour conserver ce match nul et vierge. La mission de United dans ce match retour est limpide : s'imposer quel que soit le résultat. L'expérience de José Mourinho est un avantage pour sa formation, car le technicien portugais compte déjà plusieurs victoires en C1 à son palmarès et sait parfaitement comment appréhender cet événement. Depuis le match aller, Manchester s'est imposé 3 fois : contre Chelsea, Crystal Palace et Liverpool. Ils ont donc vaincu à domicile deux autres équipes participant aux huitièmes de finale de la Ligue des Champions (Chelsea et Liverpool).Lors de sa rencontre samedi contre les hommes de Klopp, United a saisi ses rares opportunités pour faire la différence laissant le ballon 75% du temps à leur adversaire. Le FC Séville comme Liverpool aime avoir la possession mais devra se méfier de la vitesse des attaques des Red Devils. Si Man U a bien préparé cette rencontre il n'en est rien pour Séville, battue à domicile par Valence. Les hommes de Montella n'arrivent pas dans les meilleures dispositions à Old Trafford. Devant leurs fans, United réalise une excellente saison ne s'inclinant que contre City et ne concédant que deux matchs nuls (Southampton et Burnley). La mission s'annonce donc compliquée pour les Espagnols. De plus, l'an passé et au même stade de la compétition, après un excellent match aller contre Leicester, le FC Séville avait coulé au King Power Stadium face au pressing des Anglais.