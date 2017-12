Pronostic Manchester United Manchester City : Analyse, prono et cotes du derby mancunien

3

Manchester City peut marquer les esprits à Old Trafford

Le derby de Manchester a une saveur particulière ce week-end puisqu'il oppose le leader de Premier League, City, à son dauphin, United. Les Citizens semblent intouchables depuis le début de la saison et affichent un bilan de 14 victoires et 1 match nul en championnat. Déjà assuré de terminer à la 1ère place du groupe F de Ligue des Champions, Pep Guardiola a pu opérer un turn-over en milieu de semaine afin de préparer au mieux cette affiche. De son côté, Manchester United apparaît moins souverain que son voisin et concède déjà 8 unités de retard en championnat. Fatigués après leur match disputé en milieu de semaine, les Red Devils seront, par ailleurs, privés ce dimanche de l'indispensable milieu de terrain Paul Pogba, suspendu. Nous voyons ainsi Manchester City aligner une 14ème victoire consécutive en Premier League ce dimanche et ainsi augmenter un peu plus son avance en tête de la Premier League.