Pronostic Manchester United Liverpool : Analyse, prono et cotes de l'affiche de Premier League

Portes ouvertes à Old Trafford

Ce samedi gros choc en Premier League entre le deuxième Manchester United et Liverpool troisième. Les deux équipes ne sont séparés que par 2 points, et cette rencontre est donc cruciale pour les deux formations. Le week-end dernier, Liverpool s'est imposé tranquillement contre Newcastle sur le score de 2 à 0 avec des buts des incontournables Salah et Mané. Mardi en ligue des Champions et du fait du large avantage acquis à l'aller, Jurgen Klopp a fait tourner son effectif. Le coach allemand a notamment reposé Mohamed Salah très utilisé depuis le début de saison. De son côté, United a vécu un match très contrasté contre Crystal Palace, ayant été mené tout d'abord 2 à 0 par les hommes d'Hogdson pour finalement s'imposer 3 à 2 avec un but dans les derniers instants de Matic. Si Mourinho a apprécié ce come-back et ce « super feeling » (dixit le coach portugais), les Mancuniens vont devoir afficher un degré de concentration et d'exigence bien plus élevé contre Liverpool.Cette rencontre s'annonce agréable à regarder car, offensivement, le talent est présent de chaque côté avec le trio de Liverpool Firmino/Mané/Salah et de l'autre Lukaku et Alexis Sanchez. L'arrivée de Van Dijk a apporté un peu plus de stabilité à la défense des Reds, cependant l'arrière garde de Liverpool a tendance à encaisser des buts dans les gros matchs (3 partout contre Arsenal, 2 partout contre Tottenham et 4 à 3 contre City). La défense mancunienne connaît aussi des difficultés à l'image du dernier match contre Palace. Les attaquants des 2 formations devraient prendre le dessus sur les défenses et nous offrir du spectacle.