Pronostic Manchester United Chelsea : Analyse, prono et cotes de l'affiche de Premier League

0

La Juventus toujours intraitable à domicile

Vous pouvez profiter de ces 100€ offerts même si vous avez bénéficié des 10€ sans dépôt en milieu de semaine chez Winamax. Il vous suffit pour cela d'effectuer votre premier dépôt !

Les deux autres bons plans pour parier avec un 1er pari remboursé de 100€ en CASH

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Leader du championnat anglais avec 4 points d’avance sur Tottenham qui a encore gagné brillamment hier et qui ne semble pas avoir abdiqué dans le course au titre, Chelsea doit absolument prendre des points ce dimanche à Old Trafford. Vainqueur de 7 de ses 8 derniers matchs, le club londonien a déjà battu deux fois cette saison Man U (4-0 en championnat et 1-0 en Cup) qui n'est pas rassurant en terme de jeu produit et qui a davantage misé sa fin de saison sur l'Europa League. Auteur d'un match nul moyen sur la pelouse d'Anderlecht il y a 3 jours en quart de finale aller de C3 (1-1) au bout de 90 minutes de grande intensité, Manchester devra sans doute laisser quelques titulaires au repos face aux Blues en vue du match retour prévu ce jeudi. Avec déjà beaucoup de monde à l’infirmerie (dont les titulaires Mata, Smalling et Jones), Mourinho n’aura pas une marge de manœuvre énorme pour composer son onze de départ. Comme il l’avait fait déjà lors du quart de finale de Cup, le Special One pourrait faire un peu tourner et lâcher pour la 3e fois l'opposition face à son ancien club chéri qui est d'une solidité remarquable cette saison.avecqui vous offre en ce moment un premier pari remboursé de 90 + 20€ de bonus en exclu en rentrant le code "SOFOOT" lors de votre inscriptionavecqui vous offre en ce moment 120€ de paris gratuits, peu importe que votre premier pari soit gagnant ou perdant, en rentrant le code "SOFOOT" lors de votre inscription, dont 60€ pour seulement 20€ déposés, avecavecavec, pour un bonus total de 250€, avecavecavec