Pronostic Manchester United Celta Vigo : Analyse, prono et cotes de la demi-finale de l'Europa League

Tristes vainqueurs au match aller (0-1), les Mancuniens ont quand même pris une belle option sur la qualification pour la finale de l’Europa League. De retour au Théâtre des Rêves d’Old Trafford, ils ont l’occasion d’enfoncer le clou et de battre une nouvelle fois des Gallicians en grande difficulté en ce moment. Les partenaires de Claudio Beauvue et Daniel Wass restent en effet sur une terrible série de 5 défaites consécutives. Dimanche dernier, ils se sont de nouveau inclinés 3-0 à Malaga et ont désormais glissé à la 12ème place au classement. Les Reds Devils quant à eux ne se placent qu’à une décevante 5ème place en Premier League. Cependant, ils semblent supérieurs en tous points à leur adversaire du jour et ce, malgré la blessure de son meilleur attaquant Zlatan Ibrahimovic. Anthony Martial, Marcus Rashford et Henrick Mkhitaryan devraient pouvoir mener cette formation mancunienne vers une nouvelle victoire qui, d’une part, consoliderait sa qualification, et d’autre part, ravirait son public. Toutefois, les hommes de José Mourinho ne sont pas réputés pour constituer une attaque spectaculaire. En témoigne sa 6ème place au classement des attaques de Premier League. Nul doute que The Special One devrait sans doute vouloir gérer la précieuse avance acquise au match aller De plus, jamais plus de 3 buts n’ont été inscrit au cours d’un match disputé par Manchester United lors de la phase finale de cette Europa League. Nous pensons donc les Anglais capables de s’imposer au terme d’un match pauvre en but.► Si vous souhaitez parier sur ce Manchester United – Celta Vigo chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts :avecqui vous offre en ce moment un premier pari remboursé de 90 + 20€ de bonus en exclu en rentrant le code "SOFOOT" lors de votre inscriptionavecqui vous offre en ce moment 120€ de paris gratuits, peu importe que votre premier pari soit gagnant ou perdant, en rentrant le code "SOFOOT" lors de votre inscriptionavec, dont 60€ pour seulement 20€ déposés, avecavec, pour un bonus total de 250€, avecavecavec