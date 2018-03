Pronostic Manchester United Brighton : Analyse, prono et cotes du quart de finale de FA Cup

Manchester, la FA Cup pour oublier Séville

Samedi dernier, après la victoire de ses protégés contre Liverpool, José Mourinho expliquait que peu importe la qualité du jeu, seul le résultat comptait. Ce mardi soir, le technicien portugais a de nouveau fait polémique après l'élimination de C1 sans gloire et sans panache de sa formation face à Sévilles. Les fans de Man U ont au cours de ces deux dernières rencontres sifflé leurs joueurs pour leur manque de prise de risques. Ce samedi soir, les Red Devils ont l'occasion de se faire pardonner et d'aller chercher la FA Cup, seul trophée pouvant être encore soulevé par les Mancuniens sur cette fin de saison.United affronte Brighton à Old Trafford en quart de finale de cette Cup. Les deux formations se sont déjà rencontrées en Premier League dans le théâtre des rêves pour une petite victoire des Red Devils (but contre son camp de Dunk). Brighton réalise une bonne saison pour un promu et occupe actuellement la 11ème place de Premier League, mais les joueurs de Chris Hughton viennent de perdre à Everton (2-0). Depuis le début de saison et à l'image de la prestation offerte à Manchester, Brighton n'encaisse pas beaucoup de buts à l'extérieur. United va vouloir se rattraper devant son public et s'imposer pour participer aux demi-finales de la FA Cup.