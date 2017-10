Pronostic Manchester United Benfica Lisbonne : Analyse, prono et cotes du match de Ligue des Champions

Man U encore sans concéder de but

Déjà vainqueur à Lisbonne en préservant sa cage inviolée (0-1), Manchester United mise comme la saison passée sur une grosse défense et sur le réalisme de son buteur devant (Ibra l'an passé, Lukaku désormais). A l'aller déjà, Benfica avait laissé au repos ses meilleurs buteurs Jonas et Seferovic et l'entraîneur Jorge Jesus pourrait faire le même coup ce soir à Old Trafford, puisqu'il n'a plus beaucoup d'espoirs sur cette C1 (0 point après 3 journées). Cette saison, Man U a gagné tous ses matchs joués à domicile sans encaisser de but (sauf un match de League Cup où les remplaçants étaient alignés). La cote est belle pour une nouvelle victoire des Reds Devils sans prendre de but.