Pronostic Manchester City FC Bâle : Analyse, prono et cotes du match de Ligue des Champions

City en roue libre

Profitez d'un bonus ÉNORME de 150€ offert par ZEbet

Les bons plans pour parier avec un 1er pari remboursé de 100€ en CASH

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Chaque match de City cette saison nous offre une démonstration de football. Ce week-end, ils ont battu Chelsea en Premier League en asphyxiant les Londoniens. Les Blues ne sont pas arrivés à mettre en danger les Citizens alors que Guardiola avait effectué quelques changements défensivement en incorporant notamment Aymeric Laporte. Ce mercredi retour à la Ligue des Champions contre le FC Bâle. City compte une avance confortable de 4 buts acquises à l’aller. Ce match retour devrait être une formalité pour les joueurs de Guardiola. Offensivement, ils disposent des joueurs capables de marquer à tout moment avec Aguero, Sané, De Bruyne et les 2 Silva. Cette saison, le technicien catalan a aussi apporté des améliorations à son arrière-garde qui est l'une des meilleures d’Europe et qui restent sur plusieurs « clean sheets » . La tâche du FC Bâle s’annonce très compliquée face à une équipe qui écrase tout sur son passage.- Obtenez jusqu'à 150€ de bonus (60€ pour seulement 20€ déposés)- Misez 150€ de votre bonus ZEbet sur ce pari et gagnez 240€.- Misez 60€ de votre bonus ZEbet sur ce pari et gagnez 96€.- Si le pari est perdant vous aurez toujours votre Bonus pour continuer à parier !► Si vous souhaitez parier sur ce Manchester City – FC Bâle chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts :avecqui vous offre en ce moment 120€ de paris gratuits, peu importe que votre premier pari soit gagnant ou perdant, en rentrant le code "SOFOOT" lors de votre inscriptionavecqui vous offre en ce moment un premier pari remboursé de 90 + 20€ de bonus en exclu en rentrant le code "SOFOOT" lors de votre inscriptionavecen hommage à Robert Pirès, nouvel ambassadeur du site, pour 200€ de bonus au total, avecavecavec, pour un bonus total de 250€, avecavecavec