Pronostic Manchester City Chelsea : Analyse, prono et cotes de l'affiche de Premier League

L’Etihad Stadium, bastion imprenable

City a connu une semaine incroyable avec une victoire en Carabao Cup contre Arsenal (victoire 3 à 0) et un autre succès contre ces même Gunners sur le même score à l'Emirates. Ces deux superbes performances ont permis à Guardiola de remporter son 1er trophée en Angleterre et à son équipe de compter 16 points d'avance en Premier League à 10 journées de la fin. Une autre équipe londonienne se présente face à eux, le Chelsea de Conte qui occupe désormais la 5ème place du championnat et qui n'est plus dans les places qualificatives à la Ligue des Champions.Les Blues se sont inclinés la semaine dernière contre United à Manchester, une nouvelle défaite les éloignerait de Tottenham et Liverpool pour les places à la LDC. Comme face au Barça, le technicien italien devrait baser son jeu sur son bloc défensif pour permettre des contre-attaques rapides de Willian et Hazard.A l'Etihad, Manchester City réalise un parcours incroyable cette saison. Les Citizens sont invaincus et ont gagné tous leurs matchs cette saison (excepté un match nul contre Everton). Les Citizens pratiquent un jeu offensif flamboyant à l'image de De Bruyne et Sané, qui peuvent débloquer la situation face à n'importe quel système défensif, y compris celui mis en place par Conte. City devrait normalement s'imposer face à la tactique prudente de Chelsea.