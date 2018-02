Pronostic Malaga Séville : Analyse, prono et cotes du match de Liga

Séville veut se relancer

Lors de la dernière journée, le FC Séville a reçu une gifle de la part de l'Atletico qui s'est imposé 5 à 2 à Sanchez Pizjuan. La rencontre chez la lanterne rouge Malaga est l'occasion pour les joueurs de Montella de se relancer. Une victoire lors de ce court déplacement leur permettrait de consolider leur place qualificative pour l'Europa League. Les Sevillans disposent de l'effectif pour venir à bout de leur voisin andalou. Montella compte sur Nolito, Correa, Muriel, Ben Yedder ou Sanabria pour trouver le chemin des filets et revenir avec une victoire dans la poche.Malaga a de son côté uniquement gagné 3 matchs à domicile cette saison et reste sur 10 matchs sans succès. Leur tâche s'annonce compliquée face aux talentueux attaquants sévillans. Les joueurs de Malaga retrouveront notamment face à eux Sandro Ramirez, arrivé au mercato hivernal en provenance d'Everton. Le joueur Sévillan arrive sur un terrain qui lui a particulièrement réussi la saison passée et il voudra sans doute se montrer.